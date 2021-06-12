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Общество12 июня 2021 9:24

В Туле 12 июня ограничат продажу алкоголя

Это связано с массовыми мероприятиями, посвященными Дню России
Елена Иргиз
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В Туле 12 июня ограничат продажу алкоголя

В Туле 12 июня ограничат продажу алкоголя

12 июня в центре Тулы ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню России.

Они пройдут на площади Ленина, в Тульском кремле, Казанской и Пролетарской набережных с 12:00 до 22:00.

В связи с мероприятиями в Туле ограничивается продажа алкоголя в радиусе километра от их проведения. Нельзя будет купить спиртное за три часа до начала празднования, во время гуляний и после них в течение также трех часов.

Напомним, что к алкогольной продукции приравнивается также пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.