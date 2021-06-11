Житель Тульской области украл джентльменский парфюмерный набор Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть отдела полиции в Новомосковске с заявлением обратилась директор одного из сетевых супермаркетов города. Женщина сообщила, что из торгового зала магазина на улице Школьная совершена кража дезодоранта, шампуня и крема. Общая сумма ущерба составила 3 тысячи 815 рублей.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность похитителя. Им оказался 32-летний нигде не работающий и ранее судимый дончанин.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».