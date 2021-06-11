В тульском микрорайоне Мясново будут менять аварийный коллектор Фото: Алексей ФОКИН

Накануне ночью, 10 июня, на аварийном коллекторе в тульском Мясново ночью снова произошло подтопление. Поскольку это не первый уже случай — два провала с промежутком всего в пару недель образовались на улице Верхней Краснослободской, угрожая жизни местного населения — было решено подойти к ремонту комплексно.

Силами подрядчиков будет смонтирована перекачивающая станция, которая сможет работать длительное время. Это позволит в штатном режиме заниматься ремонтом поврежденной железобетонной трубы. Решено заменить участок протяженностью 250 погонных метров.

До момента установки станции администрация города согласовала график стоков с заводом «Балтика», чтобы избежать нового подтопления.