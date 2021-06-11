Тульским управляющим компаниям указали на необходимость сделать версию своих сайтов для слабовидящих Фото: Алексей ФОКИН

Действующим законодательством предусмотрена возможность доступа инвалидов по зрению ко всем компонентам электронных ресурсов сети Интернет, поэтому на главной странице сайтов должен быть предусмотрен переход на версию для слабовидящих.

Однако на официальных ресурсах одиннадцати управляющих компаний, осуществляющих деятельность в Пролетарском округе Тулы, таковая функция отсутствовала. Хотя на территории проживает 230 граждан, имеющих инвалидность по зрению.

По представлениям прокуратуры недостатки на сайтах были устранены в срок.