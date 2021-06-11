За убийство собутыльника житель Тульской области отправится в тюрьму на 11 лет Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что вечером 2 февраля текущего года в ходе ссоры со знакомым, произошедшей в бытовом помещении на почве совместного употребления алкоголя, 33-летний местный житель нанес собутыльнику 8 ударов ножом в шею. От полученных повреждений 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Теперь злоумышленник по ч. 1 ст. 105 УК РФ приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил