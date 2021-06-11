Трех тульских выпускников выгнали с ЕГЭ Фото: Алексей ФОКИН

Двух детей наблюдатели поймали со шпаргалками, а еще одного – с телефоном. Данные нарушения влекут за собой административную ответственность. Но не это главное, скорее всего ребятам не удастся в этом году пересдать экзамены в срок, чтобы успеть поступить в вуз.

Впрочем, на общем фоне Тульская область в этом аспекте выглядит на так уж и плохо. Всего за дни сдачи ЕГЭ по стране выявили более 1300 нарушений не только среди участников, но и среди самих организаторов. Лидируют шпаргалки, наличие мобильников, а также попытки вынести из аудитории задания.

Отметим, что сегодня, 10 июня, старшеклассники сдают историю и физику.