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Общество11 июня 2021 12:37

В Туле завод «Штамп» отравлял воду в реке Тулице

За загрязнение прокуратура привлекла предприятие к ответственности
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле завод «Штамп» отравлял воду в реке Тулице

В Туле завод «Штамп» отравлял воду в реке Тулице

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Нарушение природоохранного законодательства тульская прокуратура выявила в ходе проверки. В пробах воды было обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По постановлению прокуратуры по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ главный энергетик предприятия был привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кстати, это не первый зафиксированный факт сброса загрязненных сточных вод Машзавода «Штамп» в Тулицу. Предыдущий случай был в 2013 году - тогда содержание загрязняющих веществ было превышено в 40 раз.