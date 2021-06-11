В Туле завод «Штамп» отравлял воду в реке Тулице Фото: Игорь КОПЫТОВ

Нарушение природоохранного законодательства тульская прокуратура выявила в ходе проверки. В пробах воды было обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По постановлению прокуратуры по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ главный энергетик предприятия был привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кстати, это не первый зафиксированный факт сброса загрязненных сточных вод Машзавода «Штамп» в Тулицу. Предыдущий случай был в 2013 году - тогда содержание загрязняющих веществ было превышено в 40 раз.