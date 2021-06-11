В Тульской области на Куликовом поле зацвел ковыль Фото: материалы пресс-служб

Растение, типичное для русской степи, в настоящий момент из-за многовековой распашки плодородных земель и использования жестких удобрений в сельском хозяйстве является довольно редким. Специалисты музея специально выращивают его, чтобы сохранить и восстановить исторический ландшафт поля Куликовской битвы.

Первым начал цвести ковыль перистый. Вслед за ним - ковыль красивейший. А вот узколистный и волосовидный зацветут позже.