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Общество11 июня 2021 12:27

В Тульской области на Куликовом поле зацвел ковыль

На самом деле на заповедных землях можно встретить четыре вида этого редкого растения
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области на Куликовом поле зацвел ковыль

В Тульской области на Куликовом поле зацвел ковыль

Фото: материалы пресс-служб

Растение, типичное для русской степи, в настоящий момент из-за многовековой распашки плодородных земель и использования жестких удобрений в сельском хозяйстве является довольно редким. Специалисты музея специально выращивают его, чтобы сохранить и восстановить исторический ландшафт поля Куликовской битвы.

Первым начал цвести ковыль перистый. Вслед за ним - ковыль красивейший. А вот узколистный и волосовидный зацветут позже.