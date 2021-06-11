В Тульской области нетрезвый водитель снес придорожный памятник Фото: материалы пресс-служб

В 13.00 на 11-м километре автодороги «Щекино — Липки - Киреевск» на территории Щекинского района 22-летний молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz без водительских прав, вылетел в придорожный кювет, где врезался в «спрятавшийся» за кустарником памятник.

В результате ДТП водитель оказался травмирован, но после оказания медицинской помощи был отпущен. При этом молодой человек отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.