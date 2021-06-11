Двое студентов техникума из Тульской области арестованы за сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что двое студентов техникума в январе 2021 года приготовили к сбыту 25 закладок с наркотическим средством, которые хранили в автомобиле, принадлежащем одному из них. Однако сбыть не успели - их деятельность была пресечена наркоконтролем. Из незаконного оборота изъято более 13 граммов синтетического наркотика.

Теперь парни признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 6,5 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.