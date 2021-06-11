В Тульской области мужчина через смартфон украл у знакомого 90 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В марте 2021 года мужчина в компании со своими знакомыми выпивал в одном из кафе в Плавске. В какой-то момент обвиняемый для совершения звонка с разрешения приятеля взял его мобильный телефон. Только вместо того, чтобы звонить, он, воспользовавшись приложением «Сбербанк Онлайн» перевел денежные средства с банковского счета знакомого на на свой счет и счет своей матери в сумме 90000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, и теперь по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.