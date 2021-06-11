В Туле ведется разработка проектно-сметной документации III очереди Восточного обвода Фото: Алексей ФОКИН

Вопрос о перспективах строительства третьей очереди Восточного обвода был поднят еще в апреле, в рамках экспертной сессии по вопросам транспорта и ЖКХ. Накануне заявлено о конкретных шагах по реализации проекта.

Предполагается, что пройдет новая дорога в районе улиц Ложевой и Металлургов. Протяженность третьей очереди составит 1,5 километра. На реализацию проекта потребуется около 980 млн рублей.

Также в рамках проекта реконструируют улицу Песчаную/Комайновую до улицы Кутузова. Строительство планируется в 2023-2024 годах.