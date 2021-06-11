Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 11:27

В Туле ведется разработка проектно-сметной документации III очереди Восточного обвода

Само строительство объекта запланировано на 2023-24 годы
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Туле ведется разработка проектно-сметной документации III очереди Восточного обвода

В Туле ведется разработка проектно-сметной документации III очереди Восточного обвода

Фото: Алексей ФОКИН

Вопрос о перспективах строительства третьей очереди Восточного обвода был поднят еще в апреле, в рамках экспертной сессии по вопросам транспорта и ЖКХ. Накануне заявлено о конкретных шагах по реализации проекта.

Предполагается, что пройдет новая дорога в районе улиц Ложевой и Металлургов. Протяженность третьей очереди составит 1,5 километра. На реализацию проекта потребуется около 980 млн рублей.

Также в рамках проекта реконструируют улицу Песчаную/Комайновую до улицы Кутузова. Строительство планируется в 2023-2024 годах.