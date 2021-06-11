Любитель езды «подшофе» из Тульской области осужден 400 часов обязательных работ Фото: Алексей ФОКИН

Так, 31 марта текущего года мужчина, находясь в состоянии опьянения за рулем «ВАЗ 2121» поехал из поселка Шварцевский до села Новоселебное Киреевского района, затем свернул на «М4 Дон» в сторону Москвы, где на 205-м километре был остановлен сотрудниками ДПС. Выполнить законное требование о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

С учетом того, что в июле 2020 года за подобный шаг лихач уже получал 10 суток ареста, теперь Киреевский районный суд в соответствии со ст. 264.1 УК РФ назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.