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Общество11 июня 2021 10:40

Почти месяц в Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину

Его местонахождение неизвестно с 19 мая 2021 года
Игорь КОПЫТОВ
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Почти месяц в Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину

Почти месяц в Тульской области разыскивают 42-летнего мужчину

Фото: соцсети

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 42-летнего жителя Алексина Денисе Владимировиче Уткине. Поиски ведутся в тульском регионе и в Хабаровском крае.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложени, глаза серые, волосы русые, короткие.

Был одет: серая куртка, синяя рубашка, синие джинсы, серые ботинки. С собой был серый рюкзак.

Особые приметы: татуировка на груди.

Если знаете, где находится этот человек, сообщите по телефонам Единой службы спасения — 112 или на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.