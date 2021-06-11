В Тульской области пациент продавал свои лекарства, за что получил тюремный срок Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимый мужчина, находился на лечении и получал в медучреждении сильнодействующий препарат - прегабалин. Зная о том, что это вещество подотчетно и отсутствует в свободном обороте и в продаже, 10 марта подсудимый с целью наживы продал 15 капсул за 1,5 тысячи рублей своему знакомому. Но в тот же день в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками наркоконтроля препарат был изъят.

В результате решением суда мужчина по ч. 1 ст. 234 УК РФ приговорен к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.