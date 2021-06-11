В Тульской области пройдет фестиваль «Песни Бежина луга» Фото: Алексей ФОКИН

XXXVIII Межрегиональный литературно-песенный праздник пройдет 26 июня в Чернском районе на месте, где разворачивались события знаменитого рассказа Ивана Тургенева.

Праздник пройдет на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг». В селе Тургенево готовят экскурсионные программы и спектакли самодеятельных театров по мотивам произведений писателя, а возле памятника Тургеневу пройдет митинг с участием поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Литературная часть завершится возложением цветов.

Продолжится программа на Бежином лугу, воспетом Тургеневым в цикле рассказов «Записки охотника». На сцене природного амфитеатра пройдет концерт «Звонкоголосое раздолье», участниками которого являются самодеятельные вокальные и хореографические коллективы области. На фестивале также будут работать выставки и ярмарки, интерактивные программы и фотозоны.

Завершится все ночным представлением «Старинные портреты» и фейерверком.