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Общество11 июня 2021 9:19

«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

Цифровой провайдер организовал для участников соревнований высокоскоростной доступ в сеть Интернет и предоставил призы для победителей
Елена Иргиз
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«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

«Ростелеком» выступил партнером девятого тульского областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Цифровой провайдер организовал для участников соревнований высокоскоростной доступ в сеть Интернет и предоставил призы для победителей. Представители компании также вошли в состав жюри конкурса.

Мероприятие прошло 10 июня на базе компьютерной академии «Рубикон» в Туле, где уже не первый год «Ростелеком» обучает людей старшего возраста работе в Сети в рамках федерального проекта «Азбука интернета»1. Чемпионат организован общественной организацией «Тульский региональный cоюз пенсионеров» при поддержке отделения ПФР по Тульской области, компании «Ростелеком», Сбербанка России, ООО «Инновация», регионального филиала Финансового университета и других организаций.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания реализует многие проекты, связанные с повышением компьютерной грамотности людей старшего возраста. Это курсы “Азбуки интернета”, ежегодный всероссийский конкурс “Спасибо интернету”, региональные и федеральные соревнования по компьютерному многоборью. В современных условиях популяризация цифровых технологий среди пенсионеров важна как никогда. С развитием онлайн-сервисов, особенно связанных с получением государственных услуг в электронном виде, знание персонального компьютера и умение обращаться с мобильными устройствами приобретают для людей старшего возраста еще большую актуальность».

В чемпионате приняли участие 28 пенсионеров из Тулы и Новомосковска, а также из Богородицкого, Воловского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов Тульской области. Самому старшему конкурсанту — Казакову Владимиру Алексеевичу — исполнилось 80 лет.

Теоретические и практические задания требовали от пожилых людей знаний персонального компьютера. Участники должны были продемонстрировать умение работать с электронной почтой, открывать ссылки и скачивать информацию из Сети, а также свободно ориентироваться на портале госуслуг и на сайте Пенсионного фонда России. Чтобы пожилые люди чувствовали себя увереннее, на турнир прибыли волонтеры — студенты Тульского Педагогического университета. Пенсионеры могли прибегнуть к их помощи в случае возникновения нештатной ситуации при работе с компьютером.

Николай Крайнев, управляющий Отделением ПФР по Тульской области:

«Проведение компьютерного чемпионата уже стало доброй традицией в нашем регионе. Приятно видеть, как из года в год растет уровень знаний и навыков пенсионеров, участвующих в соревновании. В современном мире компьютерная грамотность для людей старшего поколения – это необходимость. Умение работать с компьютером открывает для них возможность получения различных социальных услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда, в онлайн-режиме, буквально не выходя из дома. А как показал опыт работы в условиях ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией, возможность дистанционного получения государственных услуг крайне важна».

Зуева Людмила, участница конкурса:

«Интернет помогает не только общаться с друзьями, но и быстро оплачивать услуги ЖКХ и покупки, записываться к врачам, узнавать о штрафах и налогах, звонить по скайпу и многое другое. Спасибо организаторам за то, что проводят такие конкурсы и учат пожилых людей современным технологиям. Это дает нам новые знания, помогает расширять кругозор и открывать для себя много интересного в этой жизни».

По итогам соревнований победу одержала Стаханова Ирина (г. Щекино), второе место заняла Шляхина Елена (г. Щекино), бронза досталась Самохиной Татьяне (пос. Тепло-Огарево).

1 Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель – облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Программа курса «Азбука интернета», регулярно обновляется и дополняется учебными модулями. Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» - учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе.