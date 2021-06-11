«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

«Ростелеком» выступил партнером девятого тульского областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Цифровой провайдер организовал для участников соревнований высокоскоростной доступ в сеть Интернет и предоставил призы для победителей. Представители компании также вошли в состав жюри конкурса.

Мероприятие прошло 10 июня на базе компьютерной академии «Рубикон» в Туле, где уже не первый год «Ростелеком» обучает людей старшего возраста работе в Сети в рамках федерального проекта «Азбука интернета»1. Чемпионат организован общественной организацией «Тульский региональный cоюз пенсионеров» при поддержке отделения ПФР по Тульской области, компании «Ростелеком», Сбербанка России, ООО «Инновация», регионального филиала Финансового университета и других организаций.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания реализует многие проекты, связанные с повышением компьютерной грамотности людей старшего возраста. Это курсы “Азбуки интернета”, ежегодный всероссийский конкурс “Спасибо интернету”, региональные и федеральные соревнования по компьютерному многоборью. В современных условиях популяризация цифровых технологий среди пенсионеров важна как никогда. С развитием онлайн-сервисов, особенно связанных с получением государственных услуг в электронном виде, знание персонального компьютера и умение обращаться с мобильными устройствами приобретают для людей старшего возраста еще большую актуальность».

В чемпионате приняли участие 28 пенсионеров из Тулы и Новомосковска, а также из Богородицкого, Воловского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов Тульской области. Самому старшему конкурсанту — Казакову Владимиру Алексеевичу — исполнилось 80 лет.

Теоретические и практические задания требовали от пожилых людей знаний персонального компьютера. Участники должны были продемонстрировать умение работать с электронной почтой, открывать ссылки и скачивать информацию из Сети, а также свободно ориентироваться на портале госуслуг и на сайте Пенсионного фонда России. Чтобы пожилые люди чувствовали себя увереннее, на турнир прибыли волонтеры — студенты Тульского Педагогического университета. Пенсионеры могли прибегнуть к их помощи в случае возникновения нештатной ситуации при работе с компьютером.

Николай Крайнев, управляющий Отделением ПФР по Тульской области:

«Проведение компьютерного чемпионата уже стало доброй традицией в нашем регионе. Приятно видеть, как из года в год растет уровень знаний и навыков пенсионеров, участвующих в соревновании. В современном мире компьютерная грамотность для людей старшего поколения – это необходимость. Умение работать с компьютером открывает для них возможность получения различных социальных услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда, в онлайн-режиме, буквально не выходя из дома. А как показал опыт работы в условиях ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией, возможность дистанционного получения государственных услуг крайне важна».

Зуева Людмила, участница конкурса:

«Интернет помогает не только общаться с друзьями, но и быстро оплачивать услуги ЖКХ и покупки, записываться к врачам, узнавать о штрафах и налогах, звонить по скайпу и многое другое. Спасибо организаторам за то, что проводят такие конкурсы и учат пожилых людей современным технологиям. Это дает нам новые знания, помогает расширять кругозор и открывать для себя много интересного в этой жизни».

По итогам соревнований победу одержала Стаханова Ирина (г. Щекино), второе место заняла Шляхина Елена (г. Щекино), бронза досталась Самохиной Татьяне (пос. Тепло-Огарево).

1 Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель – облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

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