Где в Туле не будет электричества 11 июня Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 11 июня, в Туле не будет электричества по ряду адресов. В это время сотрудники энергосетей будут выполнять следующие работы:

- перевод нагрузок;

- монтаж креплений и проводов;

- работа в распределительных установках и др.

Так, с 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию в следующих домах:

- ул. Луначарского, 12;

- ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 7-е;

- пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.);

- пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

- пер. Агеева, 1-10;

- ул. Р. Зорге, 31, 33;

- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32;

- ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4;

- ул. Моторная, 48-64 (чётн.), 60-а, 62-а, 52-а, 54-а;

- 2-й пр-д, 2а-д, 1-а-г, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 13-а, 13-б, 20-а;

- 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.);

- ул. Кабакова, 35, 36, 32-б, 32-в, 34;

- ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 158-б;

- ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.);

- 1-й и 4-й Горельские пр-ды;

- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.);

- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.);

- 3-й Горельский пр-д, 1-10;

- 5-й Горельский пр-д, 6,7.