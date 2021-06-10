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Происшествия10 июня 2021 15:49

Житель Узловой украл из квартиры пылесос и батарею

Обнаружив пропажу, 35-летний хозяин жилища подал заявление в полицию
Елена Иргиз
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Житель Узловой украл из квартиры пылесос и батарею

Житель Узловой украл из квартиры пылесос и батарею

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Узловой украл из квартиры пылесос и батарею. Обнаружив пропажу, 35-летний хозяин жилища подал заявление в полицию.

Злоумышленника вычислили и задержали оперативники. Им оказался 18-летний нигде не работающий и ранее судимый житель Узловой. От него получили признательные показания.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». За похищение имущества на 14 500 рублей парню грозит до шести лет лишения свободы.