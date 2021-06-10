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Происшествия10 июня 2021 15:25

В Тульской области в лобовом столкновении погиб 29-летний мужчина

Это случилось 9 июня в Кимовском районе
Елена Иргиз
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В Тульской области в лобовом столкновении погиб 29-летний мужчина

В Тульской области в лобовом столкновении погиб 29-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в лобовом столкновении погиб 29-летний мужчина. Это случилось 9 июня в Кимовском районе.

По предварительной информации, около 15:55 на 110 километре трассы «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» 29-летний мужчина, будучи за рулем Volkswagen Passat, выехал на полосу встречного движения в тот самый момент, когда там ехал грузовик Shacman.

В результате лобового столкновения Volkswagen был полностью смят, а его водитель скончался на месте от полученных травм.