В Ефремове местная жительница украла с места работы алкоголь и табак Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове местная жительница украла с места работы алкоголь и табак. Пропажу товара заметил сотрудник магазина и сообщил в полицию.

Во время оперативных мероприятий полицейские предположили, что преступление совершить мог кто-то из коллектива. Записи камер видеонаблюдения подтвердили эту теорию. Злоумышленницей оказалась 20-летняя продавец-кассир данного магазина.

В краже девушка призналась. Сейчас полиция проводит процессуальную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.