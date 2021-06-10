Тульские росгвардейцы спасли из горящего дома женщину с ребенком Фото: материалы пресс-служб

Тульские росгвардейцы спасли из огня женщину с ребенком. Это случилось в деревне Маслово.

Сотрудники вневедомственной охраны объезжали деревню и заметили клубы дыма в одном из частных домов. Огонь был на чердаке. Росгвардейцы сообщили о происшествии дежурному, который вызвал к месту происшествия пожарных, а потом вывели из дома его жителей.

Так сержант полиции Артем Паничев и младший сержант полиции Александр Силаев эвакуировали женщину и её восьмилетнюю дочь. Кроме этого, до приезда МЧС мужчины пытались потушить пожар подручными средствами. Пожарные ликвидировали возгорание. Предположительно, чердак мог загореться из-за удара молнии.