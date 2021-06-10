Житель Новомосковска взял с полки магазина бутылку виски и, не покупая, выпил ее

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Житель Новомосковска выпил бутылку виски прямо в магазине. За это мужчина заплатит штраф.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 13 апреля в 08:05 обвиняемый, находясь в торговом зале магазина «Пятерочка» на улице Калинина в Новомосковске, открыл бутылку виски «Вайт Хорс» и выпил ее содержимое, не покупая алкоголь. Таким образом мужчина причинил ущерб магазину в 550 рублей.

Такой незначительный ущерб не влечет за собой уголовного наказания. Вину свою местный житель признал. За свои действия теперь он заплатит административный штраф в 300 рублей. Постановление мирового судьи в законную силу не вступило.