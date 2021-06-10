В Тульской области горе-мать обрекла на гибель своих детей: дело передано в суд

Дети остались запертыми в квартире, устроили пожар и отравились угарным газом Фото: материалы пресс-служб

В Донском горе-мать стала причиной гибели маленьких детей: уголовное дело рассмотрит Кимовский суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, ночью 25 апреля 2021 года в Кимовске на улице Льва Толстого 34-летняя местная жительница оставила двух несовершеннолетних детей 6 и 4 лет в квартире одних, заперев дверь изнутри.

Той же ночью из-за неосторожного обращения с огнём произошёл пожар. Маленькие дети не смогли выбраться из квартиры и погибли, задохнувшись угарным газом. Предположительно, дети играли с зажигалкой, которую мать оставила в шкафу. Очаг возгорания находился у детской кроватки.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело направлено в Кимовский городской суд.