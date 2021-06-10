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Происшествия10 июня 2021 9:22

В Туле из одного из супермаркетов местный житель украл алкоголь

Теперь мужчине грозит уголовное разбирательство
Елена Иргиз
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В Туле из одного из супермаркетов местный житель украл алкоголь

В Туле из одного из супермаркетов местный житель украл алкоголь

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле из одного из супермаркетов на Одоевском шоссе местный житель украл спиртные напитки, но попался в поле зрения камер видеонаблюдения.

Как рассказал директор магазина, неизвестный мужчина вынес алкоголь из торгового зала. Полиция изучила видеозаписи наблюдения и установила личность злоумышленника. Предположительно, попытку кражи совершил нигде не работающий и ранее судимый 46-летний туляк. Его задержали, сейчас мужчина находится в отделении полиции.

Проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.