Где в Туле не будет электричества 10 июня Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 10 июня отключат электричество в ряде домов из-за различных работ:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- выправка опор;

- монтаж проводов и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

ул. Пионерская, 1, 52-70 (чётн.), 70-а; 37-61 (нечётн.); ул. Староникитская, 73-а, 73-б; Комсомольский парк (Скважина); Красноармейский пр-т, 23; ул. Фрунзе, 6; Красноармейский пр-т, 27, 29; ул. Дм. Ульянова, 1-а; ул. Вересаева, 4, 8; ул. М. Расковой, 22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.); ул. Осипенко, 1-10, 15;

Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;

п. Комсомольский: ул. Станционная, 3, 25, 23, 21, 19, 19-а;

п. Скуратово: СНТ "УВД-4"; СНТ "РТИ", ул. Воронка; ул. Воронка (Насосная станция);

п. Дачный: 4-й Дачный пр-зд; Щегловский пр-зд, 2, 4, 6, 8, 10.