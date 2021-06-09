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Происшествия9 июня 2021 13:09

Названа причина отравления троих жителей Плавского района угарным газом

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела
Елена Иргиз
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Названа причина отравления троих жителей Плавского района угарным газом

Названа причина отравления троих жителей Плавского района угарным газом

Фото: Алексей ФОКИН

Вынесен приговор в отношении работника УК Плавского района, по вине которого угарным газом отравились трое жителей. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Тульской области.

Напомним, 26 марта в одной из квартир на улице Октябрьской города Плавска 49-летняя женщина, ее 8-летний внук и 40-летний супруг отравились окисью углерода и были госпитализированы. Сотруднику УК было предъявлено обвинение по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», свою вину он признал.

Установлено, что с сентября 2018 проверки технического состояния дымовых каналов обвиняемый не проводил, из-за чего и произошло отравление трех человек. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, обвинительное заключение направлено в суд.