Больше 100 тысяч рублей задолжал по штрафам ГИБДД житель Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Больше 100 тысяч рублей задолжал по штрафам ГИБДД житель Тульской области. Мужчина не оплатил 123 нарушения и лишился прав на управление автомобилем.

Штрафы были выписаны за превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Нарушителя известили о сроке оплаты долга, однако выполнять требования он не спешил.

В результате судебный пристав вынес постановление об ограничении права на управление машиной. Только после этого мужчина погасил свой долг по штрафам, выплатив в полном объеме всю сумму.