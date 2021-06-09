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Общество9 июня 2021 13:47

Больше 100 тысяч рублей задолжал по штрафам ГИБДД житель Тульской области

Мужчина не оплатил 123 нарушения и лишился прав на управление автомобилем
Елена Иргиз
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Больше 100 тысяч рублей задолжал по штрафам ГИБДД житель Тульской области

Больше 100 тысяч рублей задолжал по штрафам ГИБДД житель Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Больше 100 тысяч рублей задолжал по штрафам ГИБДД житель Тульской области. Мужчина не оплатил 123 нарушения и лишился прав на управление автомобилем.

Штрафы были выписаны за превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Нарушителя известили о сроке оплаты долга, однако выполнять требования он не спешил.

В результате судебный пристав вынес постановление об ограничении права на управление машиной. Только после этого мужчина погасил свой долг по штрафам, выплатив в полном объеме всю сумму.