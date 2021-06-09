Фото из архива ПФК "Арсенал" Фото: материалы пресс-служб

Матч ветеранов пройдет в Туле на новом поле. 16 июня ветераны тульского «Арсенала» выступят против «Спартака»

Игра пройдет на стадионе ЦПЮФ «Арсенал». Новое синтетическое поле откроют специально к игре, она начнется в 13:00 по московскому времени.

Уже известен состав команд. За «Арсенал» будут играть следующие футболисты: Валерий Клейменов, Анатолий Семенов, Александр Чимбирев, Юрий Черьевский, Юрий Кураков, а также нынешние функционеры и тренеры, которые работают в системе «Арсенала» – Гурам Аджоев, Андрей Рудаков, Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун, Андрей Пятницкий, Владислав Тернавский, Николай Ковардаев, Сергей Подпалый, Анри Хагуш.

От «Спартака» на поле выйдут Олег Романцев, Юрий Гаврилов, Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Папаев, Валерий Зенков, Валерий Шмаров, Сергей Горлукович, Владимир Бесчастных, Дмитрий Хлестов, Андрей Сметанин и другие.

У болельщиков также будет сфотографироваться со своими кумирами и взять у них автограф. На стадионе будет работать точка питания.