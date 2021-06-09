В части домов Тулы из-за аварии отключили воду Фото: Алексей ФОКИН

В части домов Тулы из-за аварии отключили воду. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Так, с 10:45 до окончания работ нет холодной воды в домах по адресам: ул.Седова д.д. 1, 2, ул. Оружейная д.д. 27, 27а, 29а, ул. 9 Мая 7а - из-за аварии на ул. Оружейная 27.

Также без воды остались дома: Скуратовский микрорайон д.д. 6, 7, 8, 9, из-за аварийно-восстановительных работ по адресу: Скуратовский микрорайон, 6.

После завершения работ временно может идти мутная и ржавая вода.