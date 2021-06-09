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Общество9 июня 2021 10:16

Тульская прокуратура выявила две разбитые дороги в Чернском районе

Теперь главы администраций заплатят штраф
Елена Иргиз
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Тульская прокуратура выявила две разбитые дороги в Чернском районе

Тульская прокуратура выявила две разбитые дороги в Чернском районе

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области власти двух селений забросили дороги так, что они пришли в негодность. Это выявила прокуратура Чернского района в ходе инспекции.

Проверка показала, что в селе Малое Скуратово на улице Совхозная и в деревне Дьяково на улице Центральной Чернского района на дорогах давно не проводился ремонт, так что образовались выбоины и ямы, угрожающие безопасности дорожного движения.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главам администраций муниципальных образований Северное и Тургеневское. Теперь они должны отремонтировать дороги до 1 сентября.

Кроме этого, по постановлению прокурора главы администраций оштрафованы на 20 000 рублей каждый за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.