Семь туляков оказались владельцами земельных участков, не подозревая об этом

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Под Тулой семь земельных участков передали гражданам незаконно. Этот факт выяснила прокуратура Ленинского района.

Инспекция показала, что в 2014-2015 годах управление Росреестра по Тульской области зарегистрировало право собственности на семь земельных участков, которые якобы выделили местным жителям органы местного самоуправления в деревнях Бежка, Малахово, Гостеевка, Харино, Ивановка, селах Рождественское и Осиновая Гора. При этом сами граждане не знали о том, что им принадлежит земля и фактически участки им не выделялись.

В результате таких действий неизвестные лица присвоили государственное имущество стоимость более 6 миллионов рублей. Прокуратура возбудила 7 уголовных дел по статье Мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Ведется следствие.