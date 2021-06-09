Фото: администрация Тулы
Фото: материалы пресс-служб
Из-за фестиваля «Автострада» 12 июня в Туле ограничат движение транспорта. Остановка, стоянка и проезд будут запрещены в центре города.
Так, нельзя будет проехать или оставить машину:
с 00:00 до 18:00:
- по ул. Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;
- по ул. Фридриха Энгельса от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади;
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
с 00:00 до 14:00:
в поселке Ленинском:
- по ул. Ленина от ул. Центральной до ул. Пушкина;
- по ул. Первомайской от дома 78 до ул. Ленина. в пос. Плеханово:
- по ул. Пионерской от ул. Ленина до ул. Гайдара.