Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

Из-за фестиваля «Автострада» 12 июня в Туле ограничат движение транспорта. Остановка, стоянка и проезд будут запрещены в центре города.

Так, нельзя будет проехать или оставить машину:

с 00:00 до 18:00:

- по ул. Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

- по ул. Фридриха Энгельса от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;

- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

- на Крестовоздвиженской площади;

- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

с 00:00 до 14:00:

в поселке Ленинском:

- по ул. Ленина от ул. Центральной до ул. Пушкина;

- по ул. Первомайской от дома 78 до ул. Ленина. в пос. Плеханово:

- по ул. Пионерской от ул. Ленина до ул. Гайдара.