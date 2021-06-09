В Тульской области ожидается гроза, град и сильный ветер

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На территории Тульской области МЧС объявило метепредупреждение. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 9 июня ожидается гроза, местами усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности/

При грозе:

Если вы находитесь в доме:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья, особенно одинокие;

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах, также не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.

При порывистом ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».