Кто 9 июня в Туле останется без электричества
Фото: Алексей ФОКИН
Света не будет по следующим адресам:
До 13:00 - пр-т Ленина, 50, 52.
До 16:00 - Красноармейскиё пр-т, 27, 29; ул. Дм. Ульянова, 1-а, 3; ул. Вересаева, 4, 6.
До 17:00 - п. Скуратово: СНТ "УВД-4"; СНТ "РТИ", ул. Воронка; ул. Воронка (Насосная станция); ул. Пионерская, 1; ул. Колетвинова, 25-37 (нечётн.); ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.); ул. Р. Зорге, 31, 33; ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32; ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4; ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; 6-й пр-зд, 19-40; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 3-й Речной пр-зд, 1-11; ул. Речная, 11-16; 12-й пр-зд, 10-19; 11-й пр-зд, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.); 8-й пр-зд, 27; 9-й пр-зд, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.); 10-й пр-зд, 22-39.