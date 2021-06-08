Фото: "Тула Жесть"

В Мясново внедорожник едва не провалился под землю. Это произошло на улице Верхняя Краснослободская - там у дома № 64 был припаркован Nissan X-Trail.

Чтобы машина совсем не ушла под землю, его привязали тросом через дерево к столбу. Однако тяжелая машина все равно едва не провалилась.

По свидетельствам очевидцев, яма образовалась в результате прорыва канализации. На месте происшествия работала полиция и сотрудники МЧС.

Сейчас яма огорожена, ведутся работы по устранению происшествия

Машину удалось вытащить. Сейчас яма огорожена, ведутся работы по устранению происшествия.