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Общество8 июня 2021 17:39

В Мясново внедорожник едва не провалился под землю

Причиной этому стал прорыв канализации
Елена Иргиз
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Фото: "Тула Жесть"

Фото: "Тула Жесть"

В Мясново внедорожник едва не провалился под землю. Это произошло на улице Верхняя Краснослободская - там у дома № 64 был припаркован Nissan X-Trail.

Чтобы машина совсем не ушла под землю, его привязали тросом через дерево к столбу. Однако тяжелая машина все равно едва не провалилась.

По свидетельствам очевидцев, яма образовалась в результате прорыва канализации. На месте происшествия работала полиция и сотрудники МЧС.

Сейчас яма огорожена, ведутся работы по устранению происшествия

Сейчас яма огорожена, ведутся работы по устранению происшествия

Машину удалось вытащить. Сейчас яма огорожена, ведутся работы по устранению происшествия.