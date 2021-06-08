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Происшествия8 июня 2021 16:47

В Туле из магазина две девушки попытались украсть продукты

Это произошло на Щекинском шоссе.
Елена Иргиз
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Это произошло на Щекинском шоссе.

Это произошло на Щекинском шоссе.

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле из магазина две девушки попытались украсть продукты. Это произошло в поселке Скуратово на Щекинском шоссе.

О происшествии сотрудникам полиции сообщила директор магазина. Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленниц. Ими оказались нигде не работающие и ранее судимые девушки 24 и 20 лет.

Подозреваемых задержали и доставили в полицию для разбирательства. Полиция также возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.