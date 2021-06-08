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Происшествия8 июня 2021 16:23

Житель Тульской области отправится в колонию за кражу у собственной бабушки

Мужчина ранее уже был судим за подобное преступление
Елена Иргиз
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Мужчина ранее уже был судим за подобное преступление

Мужчина ранее уже был судим за подобное преступление

Фото: Алексей ФОКИН

Полтора года лишения свободы получил житель Тульской области за кражу у собственной бабушки. Мужчина при помощи мобильного телефона пожилой женщины незаконно перевел на свой счет почти пять тысяч рублей.

Подсудимому предъявлено обвинение по статье «Кража с банковского счета». Кроме того, суд установил, что мужчина ранее был осужден за аналогичное преступление в 2020 году. Тогда Узловский районный суд назначил ему штраф в размере 110 000 рублей, который подсудимый не оплатил.

Теперь его приговорили к полутора годам общего режима, добавив наказание в виде штрафа.