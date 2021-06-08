Житель Тульской области отправится в колонию за кражу у собственной бабушки

Мужчина ранее уже был судим за подобное преступление Фото: Алексей ФОКИН

Полтора года лишения свободы получил житель Тульской области за кражу у собственной бабушки. Мужчина при помощи мобильного телефона пожилой женщины незаконно перевел на свой счет почти пять тысяч рублей.

Подсудимому предъявлено обвинение по статье «Кража с банковского счета». Кроме того, суд установил, что мужчина ранее был осужден за аналогичное преступление в 2020 году. Тогда Узловский районный суд назначил ему штраф в размере 110 000 рублей, который подсудимый не оплатил.

Теперь его приговорили к полутора годам общего режима, добавив наказание в виде штрафа.