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Происшествия8 июня 2021 15:52

В Тульской области школьники обокрали пенсионерку

Женщина оставила свою карту без присмотра и лишилась нескольких тысяч
Елена Иргиз
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Школьники обокрали пенсионерку

Школьники обокрали пенсионерку

Фото: Алексей ФОКИН

В Заокском обокрали пенсионерку. Злоумышленники воспользовались тем, что пожилая женщина оставила без присмотра свою банковскую карту и списали с нее 2 480 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вычислили личности предполагаемых преступников. По предварительным данным ими могли стать двое восьмиклассников: 16-летний учащийся одной из калужских школ и 14-летний ученик одной из местных школ. Они нашли карту и оплатили ей покупки в магазине.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и детали кражи. Ведется следствие.