В Тульской области школьники обокрали пенсионерку

Школьники обокрали пенсионерку Фото: Алексей ФОКИН

В Заокском обокрали пенсионерку. Злоумышленники воспользовались тем, что пожилая женщина оставила без присмотра свою банковскую карту и списали с нее 2 480 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вычислили личности предполагаемых преступников. По предварительным данным ими могли стать двое восьмиклассников: 16-летний учащийся одной из калужских школ и 14-летний ученик одной из местных школ. Они нашли карту и оплатили ей покупки в магазине.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и детали кражи. Ведется следствие.