В Зареченском округе наконец-то исчезнет запах канализации. Но не очень скоро Фото: Игорь КОПЫТОВ

Новый канализационный коллектор будет обслуживать все территорию Заречья до границы с Советским округом

Подрядчиком выступает СК «Внешстрой», которая предполагает провести работы в 2 этапа. На первом предусмотрено возведение коллектора напорно-самотечной хозяйственно-бытовой канализации для отвода стоков от микрорайона «Красные ворота», где в ближайшие годы должен появиться большой жилой массив с развитой инфраструктурой. Это также позволит частично реконструировать сильно изношенные сети, в частности, Северных Горелок, поселка Октябрьского и Гарнизонного проезда.

На втором этапе предусмотрено строительство канализационного коллектора от очистных сооружений ТОЗа.