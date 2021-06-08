Прокуратура и следком возбудят дела по факту падения троих рабочих с недостроенной высотки в Туле Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 8 июня, около 10 утра трое рабочих 50, 55 и 34 лет упали из окна 5 этажа высотки № 44 на улице Аркадия Шипунова. В тяжелом состоянии их доставили в ваныкинскую больницу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Кроме того, подрядную организацию - ООО «Мартинстрой» - проверит прокуратура.