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Происшествия8 июня 2021 15:20

Прокуратура и следком возбудят дела по факту падения троих рабочих с недостроенной высотки в Туле

Инцидент произошел на стройке ЖК «Времена года» в микрорайоне Левобережный
Игорь КОПЫТОВ
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Прокуратура и следком возбудят дела по факту падения троих рабочих с недостроенной высотки в Туле

Прокуратура и следком возбудят дела по факту падения троих рабочих с недостроенной высотки в Туле

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 8 июня, около 10 утра трое рабочих 50, 55 и 34 лет упали из окна 5 этажа высотки № 44 на улице Аркадия Шипунова. В тяжелом состоянии их доставили в ваныкинскую больницу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Кроме того, подрядную организацию - ООО «Мартинстрой» - проверит прокуратура.