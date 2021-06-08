Как тулякам вернуть часть стоимости детской путевки в лагерь Фото: Алексей ФОКИН

Вернуть часть стоимости детской путевки туляки смогут с 15 июня. Речь об этом шла вчера, 7 июня, на оперативном совещании в правительстве региона

Родители смогут возместить часть стоимости от путевок в детские лагеря, приобретенные ими в период с 1 января по 24 мая 2021 года.

Кешбэк также возможен, если путевка была куплена в 2020 году, но из-за пандемии заезд в лагеря по ним был перенесен на это лето. Уточняется, что родителю будет возмещено 50% от цены путевки, однако не более 20 тысяч рублей.

Подать заявление на возмещение затрат на портале «Госуслуги» можно будет с 15 июня. Деньги будут выплачиваться только на карту «Мир».