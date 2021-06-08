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Общество8 июня 2021 13:25

В День России по центральным улицам Тулы проедут байкеры в карнавальных костюмах

12 июня в оружейной столице пройдет первый мотокарнавал «Жамки»
Игорь КОПЫТОВ
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В День России по центральным улицам Тулы проедут байкеры в карнавальных костюмах

В День России по центральным улицам Тулы проедут байкеры в карнавальных костюмах

Фото: Алексей ФОКИН

Начнется все на площади Ленина, где в этот день будет проходить ежегодный фестиваль «Автострада». Здесь проведут конкурс на лучший карнавальный костюм, а далее большая костюмированная колонна проедет по проспекту Ленина до Площади Победы.

Кстати, сами организаторы карнавала объясняют его название просто: во-первых — это сугубо тульское слово, а во-вторых, соответствует типичному байкерскому приветствию — объятиям.