Сто тысяч штрафа за покупки по чужой карте: в Тульской области вынесен приговор жительнице Товарковского Фото: Алексей ФОКИН

Утром 24 февраля 2021 года подсудимая обнаружила кошелек, в котором находилась банковская карта. Не долго раздумывая, 33-летняя женщина путем бесконтактной оплаты, расплатилась за покупку продовольственных товаров на сумму 3369 рублей.

Теперь она признана виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и судом ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.