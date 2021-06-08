В Туле найден хозяин сбежавшего маисового полоза Фото: материалы пресс-служб

Напомним, 14 мая жители многоэтажки обнаружили в комнате неожиданного визитера. Заперев дверь, они оперативно вызвали специалистов, опасаясь, что перед ними ядовитая змея. К счастью ползучий гад оказался безобидным маисовым полозом. Теперь сотрудники тульского экзотариума вернули его владельцу.

Оказалось, что в террариуме, в котором содержалась змея, вышло из строя запирающее устройство. Сейчас эта проблема решена и выбраться за пределы родного террариума впредь рептилии уже не удастся.