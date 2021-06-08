В Туле в лобовом столкновении двух иномарок пострадал 5-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

В 22.40 на улице Кирова неподалеку от перекрестка с улицей Глинки 26-летний молодой человек за рулем Ford Focus, по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с Kia Sportage под управлением 27-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пятилетний пассажир Kia, который был отпущен после оказания медицинской помощи.

Водитель «Форда» скрылся с места ДТП, но был обнаружен и остановлен сотрудниками Госатвоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.