Баташевский мост в Туле окончательно отремонтируют к концу 2022 года Фото: Алексей ФОКИН

По плану работы предполагается проводить в два этапа. Вначале будет сделан временный объезд для транспорта и пешеходов, окончательно разобран старый мост и на его месте возведен новый 4-полосный. Только после этого будет убрана временная переправа.

Второй этап предусматривает достройку пролетов, переустановку барьеров и перил.

Предполагаемый срок выполнения работ – 15 месяцев с момента заключения контракта, то есть до середины сентября 2022 года.

Переправа обойдется почти в 164 миллиона рублей.