В Тульской области предприниматель скрыл налоги, а потом пустился в бега Фото: Алексей ФОКИН

48-летний учредитель и фактический руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью города Тулы на протяжении двух лет — с начала 2018 года - не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость на общую сумму более 30 миллионов рублей. Частично путем включения в декларации заведомо ложных сведений на основании недостоверной первичной документации.

В марте 2021 года, после того, как было заведено уголовное дело, злоумышленник скрылся от органов следствия, и в апреле был объявлен в федеральный розыск. 3 июня его все-таки задержали в Туле и заключили под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, по которой возможно тюремное заключение на срок до 2 лет. По ходатайству следователя наложен арест на недвижимое имущество, которое обвиняемый в период налоговой проверки подарил своим родным и близким, на общую сумму около 36 миллионов рублей.