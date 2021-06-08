В Тульской области ищут подростка, ушедшего из лагеря Фото: соцсети

Андрей Кузин ушел 7 июня из лагеря «Дружба» в деревне Севрюково Заокского района и пропал. Последний раз его, предположительно, видели на вокзале Заокска. По данным волонтеров отряда «Поиск 71», парень может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы седые короткие, серо-голубые глаза. Особые приметы: нарушение дикции, тату на правом плече буква "С" в ромбе (ФК «Спартак»).

Был одет в тёмную кофту с белой надписью Reebok, темные трико, темные кроссовки.

Всем, кому известно местонахождение, просьба звонить по телефонам 8-902 900-26-15 или 112.