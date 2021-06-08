Работница почты из Тульской области присваивала себе чужие пенсии Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, 37-летняя узловчанка, занимая должность начальника отделения почтовой связи, с июня 2018 года по апрель 2019 года забрала из кассы денег в общей сумме 335,5 тысяч рублей. Позднее, с осени 2019 по январь 2020 года злоумышленница, зная о смерти получателя социальных выплат, подделала подпись умершей в платежных поручениях, присвоив еще 18 тысяч рублей.

Теперь женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ - хищение чужого имущества в крупном размере, совершенное лицом с использованием служебного положения.